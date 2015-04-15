Ответственных за тушение пожаров в Забайкалье обвинили в халатности

Исполняющий обязанности руководителя лесной службы Забайкальского края и чиновники краевого правительства, ответственные за тушение лесных пожаров, стали фигурантами уголовного дела о халатности, сообщает Дождь со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ходе проверки соблюдения законодательства об охране и защите лесов и населенных пунктов от пожаров прокуратура учла более 250 сгоревших жилых домов и дачных строений. В сообщении говорится о «длительном невыполнении органами государственной власти края обязанности по надлежащему исполнению полномочий в сфере лесных отношений, формирования необходимого запаса сил и средств для тушения пожаров, а также защиты населенных пунктов от пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций».

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Материалы проверки были направлены в региональное управление СК, которое возбудило уголовное дело по части 1 статьи 293 УК (халатность).

Распространение лесных пожаров в Забайкальском крае началось еще в марте, однако к середине апреля шквалистый ветер позволил огню перекинуться на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах региона. По последним данным краевой администрации, всего пострадали свыше 21 тысячи человек, были уничтожены почти 500 жилых домов и дачных построек. На всей территории края действует режим чрезвычайной ситуации.