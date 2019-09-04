Bloomberg: Литва активно готовится к ядерной катастрофе в Беларуси

Столица балтийской страны нервничает из-за открытия атомной электростанции всего за 40 километров на белорусской территории.

Улицы этого города были фоном для сериала «Чернобыль», который стал хитом этого года. Фильм рассказывает о смертельном взрыве на советской атомной электростанции, который произошел в 1986 году. Теперь литовский город Вильнюс готовится к собственной потенциальной атомной катастрофе и не в кино, а наяву.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что столица Литвы нервничает из-за неизбежного открытия атомной электростанции всего в 40 километрах по другую сторону границы с Беларусью. После ряда инцидентов в процессе строительства и попыток скрыть их, многие считают АЭС вблизи города Островец, которую строит Россия, опасной.

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Правительство Литвы потратил 900 тысяч евро на создание запаса йода в таблетках на случай утечки радиации в соседней стране, от которой могут пострадать 2,8 миллиона литовцев. Кроме того, будут проведены общенациональные учения для проверки готовности к катастрофическим событиям.

«Все, что вы видели в сериале «Чернобыль», будет здесь: сирены, спасатели и вертолеты», - сказал председатель Совета общественной защиты Едгарас Геда. Его ведомство проводит учения.

«Люди до сих пор помнят Чернобыль. Много наших родственников включительно с моим дядей были отправлены на ликвидацию последствий. Поэтому у нас есть опыт из первых рук. Мы не собираемся рассуждать, произойдет ли катастрофа. Мы готовимся к ней», - добавил Геда.

Четырехдневные учения начнутся первого октября. По легенде, в Островце авария на подобии чернобыльской. А облако радиоактивных материалов попало в атмосферу. Сработают специальные сирены, сообщения с предупреждениями будут разосланы гражданам на мобильные телефоны. А национальное телевидение сообщит о катастрофе. В некоторых регионах спасатели и военные будут проводить эвакуацию. В других местах добровольцы будут играть жертв. Их будут регистрировать, мыть, обеспечивать чистой одеждой, а потом перевезут в безопасные места для медицинских проверок.

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Безопасность АЭС в Островце вызывает беспокойство. С начала строительства в 2012 году по меньшей мере трое человек погибли. Литва встревожена прозрачностью процесса, поскольку некоторые инциденты были умышленно засекречены, в частности детали случая, когда 330-тонный корпус атомного ядра станции сорвался с крана и упал на землю.

АЭС в Беларуси должна производить 2400 мегаватт электроэнергии. Два ее реактора строит экспортное крыло российской государственной компании «Росатом». Оно также занимается проектами в Турции, Китае и Финляндии. Эта же компания проводила надзор за ядерными ракетными испытаниями 8 августа, которые закончились аварией. Пятеро ученых погибли, а радиационный уровень подскочил в регионе у Полярного круга.

Россия профинансировала львиную долю построения АЭС в Островце, стоимость которой достигает 11 миллиардов долларов. Она же будет единственным поставщиком ядерного топлива. Литва отказалась покупать электроэнергию с этой станции и хочет, чтобы другие ее соседи тоже так сделали. Для многих людей в Вильнюсе еще слишком свежа память о взрыве в Чернобыле на территории Украины более чем 30 лет назад, а также попытки власти СССР скрыть его. В этом месяце многие жители Вильнюса смогут освежить воспоминания во время трансляции сериала «Чернобыль» на местном стадионе.

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«Я четко помню день взрыва Чернобыля. Это очень тревожно. Атомные электростанции вообще страшные. Но эта особенно пугает, потому что она очень близко», - сказала пенсионерка Она Римкиене, которая работала медсестрой.

Беларусь, которая собирается доставить первое ядерное топливо на АЭС в Островце до первого октября, отрицает проблемы с безопасностью на станции. Во всяком случае, Минск проигнорировал международные рекомендации не строить атомные станции в пределах 100-километровой зоны вокруг крупных городов. Эти рекомендации появились после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году. Литва неоднократно жаловалась Европе на угрозы от белорусской станции, в частности, потому что ее строят на территории с высокими сейсмическими рисками.

Сейчас Литва отслеживает уровень радиации вдоль белорусской границы, а также в водах реки, которая проходит мимо Островца и течет в Вильнюс. Утечка материалов может отравить питьевую воду в городе, где живет 540 тысяч человек.

«Вероятность ядерных аварий низкая. Но потенциальные последствия катастрофические. Поэтому лучше подготовиться», - сказала глава службы гражданской безопасности в Вильнюсе Сандра Норбутайте.