Ядерный взрыв на военном полигоне в России: двое пострадавших умерли по дороге в Москву (видео)

Больных привезли в больницу сразу после взрыва под Архангельском, но врачей о радиации не предупреждали.

В российском Северодвинске умерли двое пострадавших вследствие взрыва ядерного двигателя ракеты на военном полигоне 8 августа.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

О погибших, в частности, пишут местные СМИ со ссылками на источники в больнице, куда направляли пострадавших сразу после взрыва.

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Больных привезли в медучреждение завернутыми в фольгу, а их вещи упаковали в пакет, врачей о радиации не предупредили.

Пациентов прооперировали и отправили в Москву, но по дороге двое из трех умерли из-за сильного радиационного облучения.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Российской Федерации на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельска, произошел взрыв. Он сопровождался человеческими жертвами и кратковременным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии – в норме. Однако датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск.

Также район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.