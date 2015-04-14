В Пентагоне заявили, что "Исламское государство" потеряло контроль над частью Ирака

Экстремистская группировка«Исламское государство» потеряло в Ираке контроль над территорией до 17 тысяч квадратных километров в результате воздушных ударов США и наступления иракских сил.

Боевики были отброшены дальше на юг и запад Ирака, подчеркнул спикер Пентагона, передает Радио Свобода.

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Он добавил, что иракские силы безопасности и удары США с воздуха «несомненно, нанесли определенный ущерб» группировке «Исламское государство», которая «сейчас медленно отодвинута».

Но в Сирии, как сообщил представитель оборонного ведомства США, боевики «Исламского государства» сохранили свое влияние. Потеряв районы вокруг города Кобани, они захватили новые территории рядом с Хомсом и Дамаском.