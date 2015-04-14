В США самолет Alaska Airlines экстренно сел из-за заснувшего в багажном отсеке грузчика
04:00, 14 апреля 2015Мир
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Самолет авиакомпании Alaska Airlines вынужден был вернуться в аэропорт из-за забытого в багажном отсеке грузчика.
Самолет Alaska Airlines экстренно сел из-за заснувшего в багажном отсеке грузчика / .postadvertising.com
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании, передает "Газета.Ru".
"Рейс 448, направлявшийся в Лос-Анджелес, вернулся в Сиэттл сразу после взлета после того, как в багажном отсеке раздались стуки. Капитан судна принял решение об аварийной посадке. Самолет был в воздухе 14 минут", — говорится в сообщении.
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Как выяснилось, грузчик проверял техническое состояние самолета и заснул в багажном отсеке.
Как сообщили в Alaska Airlines, грузчик не пострадал, однако был доставлен в больницу для осмотра.
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