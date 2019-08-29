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Польша готова помочь пострадавшим в результате обвала дома в Дрогобыче – МИД

20:53, 29 августа 2019
Мир
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Обвал здания произошел в ночь на 28 августа / Фото УНИАН

Об этом говорится в письме посла Польши в Украине Бартоша Цихоцки председателю Львовской ОГА Маркияну Мальскому и мэру Дрогобыча Тарасу Кучме, передает посольство Польши в Украине в Facebook.

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"Я глубоко потрясен сообщением о трагедии, произошедшей в г. Дрогобыч - обвал в четырехэтажном жилом доме, в результате которого погибли 8 человек, включая 5-летнего мальчика. Хочу выразить чувство искренней жалости и соболезнования семьям жертв, а пострадавшим пожелать скорейшего выздоровления. Прошу принять уверения в том, что мы готовы оказать поддержку лицам, которые потеряли крышу над головой", - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа произошел обвал в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков извлечены тела восьми погибших. Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной. В компании "Львовгаз" также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки.

Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.

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Новость в сюжете: Взрыв в жилом доме в Дрогобыче
Теги: #Польша#обвал#помощь#Дрогобыч