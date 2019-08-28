Die Zeit: Украина больше не жалуется Германии на каждое нарушение России

Новый украинский президент пытается самостоятельно говорить с Кремлем, и это дает берлинским дипломатам причины заявлять о «позитивных сдвигах».

Главы МИД Германии и России на самом деле хотели обсудить мировые кризисы, но очень быстро перешли на отношения между их странами. Когда Хайко Маас прибыл в российское министерство иностранных дел на прошлой неделе, Сергей Лавров сразу перешел к делам.

Что там со свободой прессы? Die Zeit напоминает, что три недели назад корреспондента Deutsche Welle схватила полиция в Москве, когда он делал репортаж об уличных протестах. Российское министерство иностранных дел обвинило немецкого журналиста в «активном участии в противоправных действиях». С того момента Берлин и Москва спорят относительно этого дела, а Маас и Лавров особенно.

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Немецкий дипломат напомнил о возвращении России в Совет Европы, с которым восстановились и российские обязательства «включительно с соблюдением принципа свободы слова». На это Лавров ответил в стиле «сам дурак», которым советские дипломаты постоянно пользовались в спорах с Западом. Он заявил, что у российских корреспондентов якобы тоже проблемы с аккредитацией во Франции и других странах.

Маас хорошо знает о приеме «сам дурак» еще с переговоров об оккупированных территориях на Востоке Украины. Когда россияне и сепаратисты с российским оружием захватили регион пять лет назад, Россия и Украина обвиняют друг друга в преступлениях. Эта закономерность поддерживалась на протяжении всего Минского процесса. Каждый раз, когда российские силы нарушают перемирие или российская армия незаконно захватывает украинских моряков, Россия на все обвинения отвечает: «Посмотрите на себя».

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Маас сейчас с осторожным оптимизмом говорит о возможности выхода из спирали взаимных обвинений. В основном это благодаря Украине. После выборов новый украинский лидер Владимир Зеленский ведет себя с Москвой более гибко и расслабленно, чем его предшественник Петр Порошенко.

«Зеленский не жалуется Ангеле Меркель каждый раз, когда россияне снова плохо себя ведут. Он пытается урегулировать все напрямую. Он несколько раз звонил Владимиру Путину. В общем, украинцы снова начали больше говорить с россиянами. Для Мааса это достаточная причина говорить об импульсе для прогресса», - пишет немецкое издание.

Другая причина – это недавний визит Путина во Францию. После разговора президент Эммануэль Макрон заявил о «реальных изменениях» после победы на выборах Зеленского, а также предложил в ближайшее время провести встречу в нормандском формате. Путин тоже что-то пробормотал об «осторожным оптимизме». И он задал направление действий Лаврову.

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В Москве российский дипломат сказал немецкому коллеге, что Россия ведет интенсивный диалог с Украиной «в технических и юридических аспектах». В Берлине и Париже надеются, что в ближайшее время Москва отпустит незаконно схваченных украинских моряков. А потом можно будет перейти к решению старых проблем с оккупированными частями Донбасса. Под вопросом остается то, насколько далеко Россия захочет зайти.