Макрон намерен 19 августа обсудить с Путиным необходимость достижения результатов в "нормандском формате"

Президент Франции выразил свои соболезнования и солидарность с украинским народом и семьями четырех украинских военнослужащих, которые на днях погибли на востоке Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен 19 августа обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным необходимость достижения конкретных результатов в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как говорится в сообщении Елисейского дворца, Макрон в телефонном разговоре поздравил Зеленского с широкой победой партии "Слуга народу" на парламентских выборах в Украине 21 июля.

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Президент Франции выразил свои соболезнования и солидарность с украинским народом и семьями четырех украинских военнослужащих, которые на днях погибли на востоке Украины.

Лидер французского государства высоко оценил конструктивную настроенность Зеленского и настоял на необходимости консолидации прогресса, который наблюдается в последние недели.

Также Макрон заверил Зеленского в полной мобилизации усилий Франции с целью достижения конкретных результатов в краткосрочной перспективе в рамках "нормандского формата".

"Он сказал ему, что этот вопрос будет на повестке дня его переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 19 августа", - заявляют в Елисейском дворце.

Оба президента будут сохранять тесный контакт в последующие несколько недель.

Как известно, Путин намерен 19 августа совершить визит во Францию.