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Макрон обиделся на президента Бразилии из-за грубого комментария о первой леди Франции

12:37, 27 августа 2019
Мир
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Эммануэль Макрон и Брижит Макрон / REUTERS

Об этом информирует RFI.

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Один из пользователей Facebook оставил под заметкой Болсонару комментарий с портретами жен двух президентов и насмешливой подписью: "Вы теперь понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?". На что бразильский лидер ответил: "Не унижайте парня, ЛОЛ".

"Он оставил грубый комментарий о моей жене", – сказал Макрон на пресс-конференции в Биарриц.

"Это грустно. Я очень люблю и уважаю бразильский народ, и надеюсь, очень скоро у них появится президент, который не будет вести себя, как этот", – отметил французский лидер.

В Администрации президента Бразилии комментировать ситуацию отказались.

Как сообщал УНИАН, напряженность между Францией и Бразилией выросла после заявления Макрона, что пожары в бассейне Амазонки стали международным кризисом и должны быть обсуждены как первоочередной приоритет на саммите "Большой семерки". В ответ Болсонару сказал, что у Макрона – "колониалистический менталитет".

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Теги: #Бразилия#Макрон