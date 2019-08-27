Макрон обиделся на президента Бразилии из-за грубого комментария о первой леди Франции

Президент Бразилии посмеялся над шуткой про внешность Брижит Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил бразильского лидера Джаира Болсонару из-за грубых шуток о жене Брижит Макрон в Facebook.

Об этом информирует RFI.

Читайте такжеПожары в Амазонии: в Бразилии резко ответили Макрону на $20 миллионов вот G7 и вспомнили о Нотр-Дам

Один из пользователей Facebook оставил под заметкой Болсонару комментарий с портретами жен двух президентов и насмешливой подписью: "Вы теперь понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?". На что бразильский лидер ответил: "Не унижайте парня, ЛОЛ".

"Он оставил грубый комментарий о моей жене", – сказал Макрон на пресс-конференции в Биарриц.

"Это грустно. Я очень люблю и уважаю бразильский народ, и надеюсь, очень скоро у них появится президент, который не будет вести себя, как этот", – отметил французский лидер.

В Администрации президента Бразилии комментировать ситуацию отказались.

Как сообщал УНИАН, напряженность между Францией и Бразилией выросла после заявления Макрона, что пожары в бассейне Амазонки стали международным кризисом и должны быть обсуждены как первоочередной приоритет на саммите "Большой семерки". В ответ Болсонару сказал, что у Макрона – "колониалистический менталитет".