Хакеры взломали сайт авикомпании Lufthansa и получили доступ к страницам клиентов

По данным издания Spiegel, мишенью хулиганов стала программа "бонусных миль", пишет Гордон.

Хакерам удалось взломать сайт с помощью ботнета – специальной компьютерной сети, которая позволяет управлять удаленным компьютером посредством его заражения вирусом. Процесс подбора логинов и паролей был автоматическим и продолжался до тех пор, пока ботнету не удавалось взломать страницу.

В Lufthansa подтвердили информацию о проблеме и заявили, что предприняли срочные меры, чтобы ее решить. Тем не менее предотвратить несанкционированный доступ к некоторым страницам пользователей не удалось.

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Серди тех, чьи страницы были взломаны, – участники премиальной программы авиакомпании, которые налетали по крайней мере 600 тыс. премиальных миль.

Издание отмечает, что аналогичный случай произошел с британской авиакомпанией British Airways две недели назад.