Китай может построить ж/д тоннель под Эверестом

Власти Китая рассматривают возможность продлить транстибетскую железную дорогу и соединить страну с соседним Непалом.

Как пишет The Guardian, эта магистраль может пройти под Эверестом (Джомолунгмой), для чего потребуется соорудить тоннель под самой высокой горой мира, передает LB.ua.

Эксперт по железнодорожному транспорту Китайской академии наук Ван Мэншу (Wang Mengshu) сообщил, что КНР по просьбе Непала уже начала подготовительные работы по реализации этого проекта, пишет China Daily. Сейчас между Китаем и Непалом железнодорожное сообщение отсутствует.

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"Линию, вероятно, придется прокладывать через Джомолунгму, и строителям, возможно, придется копать несколько очень протяженных туннелей", - отметил ученый. Он добавил, что из-за сложной местности скорость движения поездов на магистрали будет ограничена 120 километрами в час.

В прошлом десятилетии была построена Цинхай-Тибетская железная дорога, которая связала столицу Тибета Лхасу с остальной частью Китая. В 2014 году был построен 253-километровый участок Лхаса - Шигадзе.

Ожидается, что проект по достройке магистрали будет завершен к 2020 году. Продление линии позволит связать надежным наземным сообщением через Непал два крупнейших азиатских рынка - Китай и Индию.

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Как отмечается, этот вопрос поднимался в ходе визита министра иностранных дел Китая Ван И в Катманду в декабре 2014 года.

Цинхай-Тибетская дорога является самой высокогорной железной дорогой в мире. Более 960 километров полотна (около 80% от ее общей длины) находятся выше четырех километров над уровнем моря.