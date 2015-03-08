Строители Бескидского тоннеля преодолели отметку в километр

Строители уже преодолели отметку в один километр - это больше половины длины тоннеля, который соединит Закарпатье со Львовщиной, сообщает Инсайдер со ссылкой на пресс-службу Львовской облгосадминистрации.

Указано, что работы по строительству нового Бескидского тоннеля начались в октябре 2013 года. Их планируют завершить в І квартале 2017 года. Тоннель должен полностью заменить действующий одноколейный тоннель, который исчерпал свой эксплуатационный ресурс.

По словам председателя Львовской ОГА Олега Синютко, для Украины такой масштабный строительный проект имеет стратегическое значение, поскольку по этому маршруту перевозятся грузы к западной границе страны, а также значительную часть транзитных товаров в Европу.

Читайте такжеСтроители уже проложили более 600 метров Бескидского тоннеля"После строительства нового двухпутного тоннеля увеличатся его пропускная способность и скорость прохождения поездов - с 40 до 60 км/ч.", - отметил он.

Синютко рассказал, что стоимость работ составляет 103 млн евро, а финансируются они за средства Европейского банка реконструкции и развития, а также средства Львовской железной дороги - 600 млн грн.

Длина нового тоннеля составит 1,765 км, ширина - 10,5 м, высота - 8,5 м. Строится он на расстоянии 30 метров от существующего. Инженерное сооружение будет пролегать на глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.