В Литве просят Amazon убрать товары с советской символикой

В Литве отметили, что на Amazon распространяются товары с символами коммунистической тирании СССР.

Первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис в четверг обратился к американскому гиганту Интернет-торговли Amazon с просьбой изъять товары с советской символикой.

Как сообщает Delfi, открытое письмо главе Amazon Джеффу Безосу бывший председатель Верховного Совета - Восстановительного сейма Литвы опубликовал накануне 80-летия обусловившего оккупацию стран Балтии нацистско-советского пакта.

"На созданном вами Amazon распространяются товары с символами коммунистической тирании СССР, совершавшей военные преступления и осуществлявшей геноцид с гитлеровским режимом. Конкретно - на диванных подушках и детских футболках изображены "серп и молот", - пишет Ландсбергис.

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"Думаю, что вы лично могли об этом не знать, так что я прошу обратить внимание на мое обращение и принять меры", - говорится в письме.

"23 августа, известное как начало кровавой Второй мировой войны из-за подписанного в 1939 году, 80 лет назад, преступного пакта Сталина и Гитлера, было бы самым подходящим временем, чтобы остановить такое косвенное "просвещение". Поскольку на нашей планете распространяется жестокость, никто не должен оставаться равнодушным даже к "смешным" символам", - пишет Ландсбергис.

Напомним, ранее 27 членов Европарламента (ЕП) обратились к американскому гиганту интернет-торговли Amazon Inc с призывом остановить торговлю вещами с советской символикой.