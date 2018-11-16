"Почему не свастика?": в Европарламенте призывают Amazon отказаться от вещей с советской символикой

Европарламентарии отмечают, что "осуждают использование символов нацистских и советских режимов", указывая, что режимы "систематически нарушали права человека, ограничивали свободу и демократию".

Двадцать семь членов Европарламента (ЕП) обратились к американскому гиганту интернет-торговли Amazon Inc с призывом остановить торговлю вещами с советской символикой.

Как передает издание Delfi, обращение к главе компании Джеффу Безосу подписали члены ЕП из Литвы, Польши, Нидерландов, Хорватии, Латвии, Соединенного Королевства, Словакии, Эстонии, Финляндии, Португалии, Венгрии, Испании, представляющие основные политические группы.

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Письмо инициировал литовский парламентарий Антанас Гуога. В обращении парламентарии отмечают, что "осуждают использование символов нацистских и советских режимов", указывая, что режимы "систематически нарушали права человека, ограничивали свободу и демократию".

"Количество жертв советского режима превышает 60 млн, более 10 млн человек были высланы в трудовые лагеря в Сибирь, жили там в нечеловеческих условиях, выполняли принудительный труд, испытывали голод и физическое насилие. Кровавые действия советского режима, террор и бесчеловечность испытали почти все оккупированные государства, а последствия этих трагических действий ощущаются до сих пор", – подчеркивают представители ЕП.

Европарламентарии реагируют на возникшую в социальных сетях инициативу #WhyNotSvastika, в ходе которой Amazon призывают остановить торговлю десятками маек с советской символикой. После критики Литвы и других Балтийских стран от торговли майками с советской символикой этой осенью отказались Walmart Inc и Adidas.