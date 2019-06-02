Впервые опубликованы сканы советского оригинала «Пакта Молотова-Риббентропа» (фото)

Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов этих документов.

В сети стали доступны советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключённого 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему.

Читайте такжеГитлер был гомосексуалистом и садомазохистом - рассекреченный доклад ЦРУ

Документ, известный как «Пакт Молотова-Риббентропа», посвящен разграничению сфер интересов СССР и гитлеровской Германии в Восточной Европе. Раздел интересов касался, в частности стран балтийского региона, Польши.

Сканы документов опубликованы на сайте фонда "Историческая память". Они были предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России. Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов этих документов.

Глава фонда «Историческая память» Александр Дюков в Facebook уточнил, что документы были впервые опубликованы еще в 90-х со ссылкой на архив МИД, но до сих пор их образы не публиковались.

Современные историки часто рассматривают «Пакт Молотова-Риббентропа» как одну из важнейших предпосылок начала Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что ставку Гитлера “Волчье логово” в Польше реконструируют и превратят в музей.