Впервые опубликованы сканы советского оригинала «Пакта Молотова-Риббентропа» (фото)
В сети стали доступны советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключённого 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему.
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Документ, известный как «Пакт Молотова-Риббентропа», посвящен разграничению сфер интересов СССР и гитлеровской Германии в Восточной Европе. Раздел интересов касался, в частности стран балтийского региона, Польши.
Сканы документов опубликованы на сайте фонда "Историческая память". Они были предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России. Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов этих документов.
Глава фонда «Историческая память» Александр Дюков в Facebook уточнил, что документы были впервые опубликованы еще в 90-х со ссылкой на архив МИД, но до сих пор их образы не публиковались.
Современные историки часто рассматривают «Пакт Молотова-Риббентропа» как одну из важнейших предпосылок начала Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что ставку Гитлера “Волчье логово” в Польше реконструируют и превратят в музей.