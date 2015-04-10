"Друзья Путина" во Франции не сошлись во взглядах на газовые камеры

Марин Ле Пен вступила в публичную перепалку с отцом из-за того, что он недавно повторил неоднократно высказывавшееся им мнение, что нацистские газовые камеры были незначительной "исторической деталью", пишет Российская служба Би-Би-Си.

Жан-Мари Ле Пен в декабре намерен выставить свою кандидатуру на местных выборах в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, однако его дочь заявила, что как лидер партии она теперь блокирует его выдвижение. Политбюро "Национального фронта" будет обсуждать выдвижение кандидатов 17 апреля.

По словам Марин Ле Пен, ее отец "вошел в спираль стратегии выжженной земли и политического самоубийства".

Она также призвала Жан-Мари Ле Пена "проявить мудрость, извлечь уроки из тех проблем, которые он сам создал и, возможно, оставить свои политические обязанности". Этот призыв к основателю партии повторил и ее вице-президент Флориан Филиппо.

Конфликт двух поколений в семье Ле Пен вспыхнул с новой силой в начале апреля, после того как Жан-Мари Ле Пен дал интервью, в котором затронул многие из своих любимых тем: что значение газовых камер преувеличивается и что маршал Петэн, возглавлявший коллаборационистское правительство во время нацистской оккупации, вовсе не так плох.

Читайте такжеФорум нацистов в Петербурге: приехал Мильчаков, Ле Пен и "Йоббик" репутацией рисковать не сталиНе останавливаясь на этом, Ле Пен сказал, что власть во Франции в руках "иммигрантов" – тут он привел пример премьер-министра Манюэля Валльса, чьи родители приехали из Испании, - и что Франции необходим союз с Россией, дабы спасти "мир белых".

Марин Ле Пен, которая, как многие уверены, намерена выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года, в последние годы упорно старалась избавить "Национальный фронт" от имиджа откровенно расистской партии.