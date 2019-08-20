Скандал в правительстве Италии: премьер Конте заявил, что уходит в отставку

Глава правительства обвинил своего заместителя Сальвини в создании угрозы для экономики страны ради достижения личных целей.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что сегодня, 20 августа, уйдет в отставку.

Как сообщает Reuters, об этом Конте сказал во время выступления в Сенате (верхняя палата парламента), заседание которого было созвано во время летних каникул.

При этом Конте обвинил министра внутренних дел и своего заместителя Маттео Сальвини в попытке свержения правящей коалиции и создании угрозы для экономики с целью достижения личных и политических целей. В это время Сальвини присутствовал на заседании и сидел рядом с Конте.

Читайте такжеПремьер Италии сообщил о работе по отмене санкций против РоссииОтмечается, что заседание Сената было созвано для принятия решения относительно деятельности действующего правительства, которое работает почти год.

«Его решения представляют серьезную угрозу для этой страны», – подчеркнул Конте.

Как известно, Конте не относится ни к одной из двух партий, входящих в правящую коалицию. Его отставка позволит президенту Италии Серджо Маттарелле начать официальные переговоры с партиями, чтобы определить, может ли быть сформирована новая коалиция. Если новая коалиция не будет создана, Маттарелла может распустить парламент, что приведет к досрочным выборам.

Напомним, вице-премьер Италии Сальвини выступил за проведение досрочных выборов в парламент. Он убежден, что его растущая популярность позволит ему занять пост премьер-министра.