Вице-премьер Италии Сальвини выступил за досрочные выборы в парламент

Маттео Сальвини заявил об отсутствии большинства в правящей коалиции и настаивает на новых выборах в парламент.

Вице-премьер Италии и лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини заявил об отсутствии парламентского большинства в правительственной коалиции и потребности в новых выборах в стране.

Как передает Deutsche Welle, в четверг, 8 августа, он сказал премьеру Италии Джузеппе Конте: "Пойдем немедленно в парламент, чтобы подтвердить, что большинства уже нет (...) И после этого быстро обратимся к избирателям".

В течение четверга в Риме происходили встречи между лидерами страны, в частности между Сальвини и Конте, а также Конте и президентом Италии Серджо Маттареллою. Они пытались уладить конфликт между "Лигой" и ее партнером по коалиции партией "Движение пяти звезд".

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Последним поводом для спора между ними стал проект скоростной железнодорожной ветки между итальянским городом Турин и французским Лионом. "Лига" его поддерживает, тогда как "Движение пяти звезд" - против.

По словам Сальвини, парламент может собраться уже на следующей неделе.

Как известно, на выборах в марте 2018 года первое место заняла партия "Движение пяти звезд". Впоследствии ее популярность существенно снизилась и в последних опросах "Лига" опережает своего коалиционного партнера примерно вдвое.

Напомним, ранее издание BuzzFeed опубликовали записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы просили о финансовой поддержке.