Туск отклонил предложение Джонсона о пересмотре соглашения по Brexit

Президент Евросовета обвинил премьера Великобритании в отсутствии реалистичных предложений по границе после Brexit.

Президент Европейского Совета Дональд Туск отреагировал на письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в котором тот предложил изменить условия выхода страны из состава Европейского Союза.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Сегодня, 20 августа, Туск ответил на обращение и стал на защиту пункта нынешнего соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС - так называемом Brexit - о сохранении режима свободной торговли между Ирландией и Северной Ирландией.

Глава Европейского Совета, в частности, указал на то, что положение о так называемом "запасном варианте" backstop, которое Джонсон предложил вычеркнуть, - гарантия того, что на острове не возникнет жесткий кордон.

"Те, кто отклоняют backstop, не предлагая никакой реальной альтернативы, поддерживают возведение границы между Ирландией и Северной Ирландией - УНИАН). Даже если они и не признают этого", - отметил Туск.

Как сообщал УНИАН, Борис Джонсон считает, что Великобритания может отказаться от условия, по которому Северная Ирландия останется в составе единого рынка и таможенного союза ЕС на время переходного периода Brexit.