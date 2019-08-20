Джонсон предложил Туску изменить соглашение о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо главе Европейского совета Дональду Туску и предложил поменять условия выхода страны из состава Европейского союза.
Об этом сообщает The Mirror.
В частности, Джонсон считает, что Великобритания может отказаться от условия, по которому Северная Ирландия останется в составе единого рынка и таможенного союза ЕС на время переходного периода Brexit.
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В то же время, он подчеркнул необходимость отсутствия жестких границ между Евросоюзом и Великобританией.
Джонсон заявил, что правительство не планирует устанавливать инфраструктуру на границах с Северной Ирландией и Ирландией.
Ранее Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
Однако официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что в ЕС не согласны работать с Джонсоном над пересмотром соглашения по Brexit.