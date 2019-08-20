Трамп пообещал не строить в Гренландии Trump Tower

Дональд Трамп в шутку пообещал не строить золотой небоскреб на побережье острова.

Президент США Дональд Трамп пообещал не строить небоскреб Trump Tower в Гренландии.

Об этом глава государства написал в Twitter, опубликовав фотоколлаж, на котором посреди низких аутентичных зданий Гренландии размещен 64-этажный небоскреб Trump International Hotel в Лас-Вегасе.

"Я обещаю не делать этого в Гренландии!", - заверил Трамп.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Как сообщал УНИАН, ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональда Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами.

Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.

В ответ на эту идею политики Дании заявили, что "сейчас не XIX век", и остров не продается. Сама Гренландия также отвергла тезис о том, что ее вообще могут выставить на продажу.