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Трамп пообещал не строить в Гренландии Trump Tower

08:08, 20 августа 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом глава государства написал в Twitter, опубликовав фотоколлаж, на котором посреди низких аутентичных зданий Гренландии размещен 64-этажный небоскреб Trump International Hotel в Лас-Вегасе.

"Я обещаю не делать этого в Гренландии!", - заверил Трамп.

Как сообщал УНИАН, ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональда Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами.

Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.

В ответ на эту идею политики Дании заявили, что "сейчас не XIX век", и остров не продается. Сама Гренландия также отвергла тезис о том, что ее вообще могут выставить на продажу.

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Теги: #США#Trump Tower#Дональд Трамп#Гренландия