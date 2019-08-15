CNN: Бывший наемник «Вагнера» рассказал, как стал «пушечным мясом» Путина

Российский наемник рассказал, где расположена база «Вагнера», какую подготовку проходят новоиспеченные боевики и какую задачу перед ними ставит Кремль.

Это Олег. Он утверждает, что был наемником в Сирии в составе теневой российской группы под названием «Вагнер», которая стала ценным инструментом в руках Кремля.

««Вагнер» - это инструмент Владимира Путина для решения проблем грубой силой. Когда нужно действовать немедленно, быстро и максимально тихо. Не могу назвать это армией в привычном понимании слова. Это просто боевая единица, которая сделает то, что прикажет Путин», - сказал Олег журналистам CNN.

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Телеканал отмечает, что это первый случай, когда один из боевиков Кремля согласился на интервью на условиях анонимности. Частные военные компании незаконны в России. Поэтому официально «Вагнер» даже не существует. Но CNN выявил, что группа активно ведет боевые действия на трех разных континентах. В частности, ее боевики участвуют в войнах на территории Украины, Сирии, ЦАР, Судан и Ливии.

А контролирует российских наемников Евгений Пригожин, которого называют «личным поваром Путина». США ввели против него санкции за финансирование интернет-компании, которую подозревают во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

«Я наемник. И 90% членов компании такие же, как я. И они мотивированы деньгами», - сказал CNN Олег.

На вопрос журналистов CNN о тренировке боевиков «Вагнера», он сказал, что подготовки как таковой вообще не было.

«Я провел шесть дней в тренировочном лагере в Молькино. Я дважды был на стрельбах, а еще один раз стрелял из пулемета. И все», - рассказал российский наемник.

Журналисты CNN отправились в село Молькино в России, пытаясь найти упомянутый тренировочный лагерь «Вагнера». Как оказалось, группа поддерживает тесные связи с Вооруженными силами РФ. На единственном въезде на базу дежурят регулярные солдаты российской армии. А сам комплекс официально тоже принадлежит российскому спецназу. Неподалеку от базы в Молькино стоит памятник погибшим боевикам «Вагнера». Посторонним здесь не очень рады. Поэтому журналисты CNN провели съемку скрытой камерой, замечая, что место «не так похоже на мемориал, как на крепость». На входе их встретил охранник, который утверждал, что «ничего не знает» о месте своей работы. Однако, американский телеканал отметил, что мемориал «Вагнера» профинансировала компания, которая принадлежит Пригожину.

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Впервые о российских наемниках стало известно во времена российской оккупации Крыма так называемыми «зелеными человечками». Все прошло успешно. И с того времени Москва стала все активнее использовать наемников.

На вопрос журналистов, существует ли «Вагнер» лишь для того, чтобы помочь России восстановить свой статус глобальной силы, наемник Олег сказал: «Да. Это 100%. Это приоритет для «Вагнера»».

На уточнение, пытается ли Россия быть соперником для США, российский наемник подтвердил: «Да, я абсолютно согласен. Россия пытается подавить США всеми возможными способами: законными и незаконными. Она пытается раздавить Америку, каким-то образом взять верх. Чем это закончится? Думаю, ничем хорошим».

Для российского президента Владимира Путина «Вагнер» остается удобным инструментом, расходным боевым материалом, которым можно пользоваться без какой-либо ответственности.