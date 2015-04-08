Париж рассекретил документы о геноциде в Руанде

Среди преданных гласности текстов - отчет советников тогдашнего французского президента Франсуа Миттерана, передает Русская служба Би-би-си.

Париж признал, что допустил ошибки при решении руандийского кризиса, однако отрицает предположения действующего президента Руанды Поля Кагаме о сознательном попустительстве геноциду.

Читайте такжеПредставители Иордании и Руанды в ООН призвали Путина соблюдать соглашения с Украиной

В прошлом году представители Франции не прибыли на поминальные мероприятия по случаю двадцатой годовщины массовой резни из-за высказываний Кагаме.

Массовые убийства начались после того, как самолет президента Жювенала Хабиариманы был сбит ракетой повстанцев. Среди жертв радикально настроенных этнических хуту были и их умеренные соплеменники.

Напомним, в 2010 году во Франции решили создать суд, который будет разбирать дела о геноциде.