Париж рассекретил документы о геноциде в Руанде
Франция рассекретила архив с документами, относящимися к геноциду в Руанде 1994 года, который унес жизни 800 тысяч человек, большинство из которых - этнические тутси.
Среди преданных гласности текстов - отчет советников тогдашнего французского президента Франсуа Миттерана, передает Русская служба Би-би-си.
Париж признал, что допустил ошибки при решении руандийского кризиса, однако отрицает предположения действующего президента Руанды Поля Кагаме о сознательном попустительстве геноциду.
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В прошлом году представители Франции не прибыли на поминальные мероприятия по случаю двадцатой годовщины массовой резни из-за высказываний Кагаме.
Массовые убийства начались после того, как самолет президента Жювенала Хабиариманы был сбит ракетой повстанцев. Среди жертв радикально настроенных этнических хуту были и их умеренные соплеменники.
Напомним, в 2010 году во Франции решили создать суд, который будет разбирать дела о геноциде.