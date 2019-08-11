Елизавета II разочарована британскими политиками - СМИ

Ассистенты были удивлены тоном королевы, отметив ее «встревоженность» политикой Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II разочарована в нынешних британских политиках, которые «не способны управлять» страной.

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Об этом пишет The Sunday Times (ST) со ссылкой на помощников монарха.

Ассистенты были удивлены тоном королевы, отметив ее «встревоженность» политикой Великобритании. «Ее величество выразила свое раздражение и разочарование по поводу качества нашего политического руководства, и это разочарование будет только расти», — сказал собеседник издания.

По данным ST, королева впервые заявила о своем недовольстве в частной беседе после отставки в 2016 году премьер-министра Дэвида Кэмерона, который запустил процесс выхода страны из Евросоюза. Это было одно из самых резких политических заявлений, которые королева сделала в течение своего 67-летнего правления, пишет газета.

Согласно традиции британский монарх не участвует в политической жизни страны и воздерживается от публичных комментариев по спорным вопросам, находящимся в компетенции правительства.

Как пишет РБК, противники Brexit настаивают в парламенте на увольнении премьер-министра Бориса Джонсона. Такая ситуация возможна, если в палате общин примут решение о недоверии главе кабинета министров. «Королева могла бы написать ему письмо о том, что он уволен. Если ей придется его уволить, она сделает это», — отметил источник газеты.

Теневой канцлер Казначейства Великобритании Джон Макдоннелл предупредил, что в случае поражения Джонсона в результате вотума недоверия оппозиция будет настаивать на том, чтобы премьер-министром стал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

«Я бы отправил Джереми Корбина на такси в Букингемский дворец, чтобы сказать, что мы вступаем во владение», — сказал он. Таким образом, как пишет издание, противники Brexit планируют «втянуть» 93-летнюю королеву в «разрастающийся кризис».

В конце июля новоизбранный премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил свои обещания вывести страну из ЕС до 31 октября. Он также выразил надежду, что Лондону удастся добиться от Брюсселя приемлемого соглашения по Brexit взамен сделки, обсуждавшейся ранее с Терезой Мэй.

Тереза Мэй была премьер-министром и лидером Консервативной партии Великобритании с 2016 года. О ее решении оставить этот пост стало известно в конце мая 2019-го. Главной причиной отставки Мэй называлась неспособность согласовать с парламентом условия Brexit.