Джонсон не уйдет с поста премьера Великобритании даже в случае вотума недоверия - СМИ

Эксперты по конституции подтвердили, что технически у Джонсона не будет юридического обязательства уйти в отставку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку даже в случае объявления вотума недоверия его правительству в парламенте, чтобы 31 октября вывести страну из Европейского Союза без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

По данным издания, такой вариант рассматривают в офисе главы правительства. Ведущий советник премьера и один из архитекторов кампании за выход из ЕС Доминик Каммингс на прошлой неделе заявил, что Джонсон не пойдет, даже если консерваторы, которые выступают против Brexit, поддержат лейбористов и проголосуют за свержение правительства.

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По его словам, Джонсон может остаться премьером, даже если депутаты-консерваторы сформируют "правительство национального единства", что противостоит "жесткому" Brexit. Он проигнорирует результаты голосования о доверии и назначит всеобщие выборы, которые состоятся вскоре после выхода Британии из ЕС.

Эксперты по конституции подтвердили, что технически у Джонсона не будет юридического обязательства уйти в отставку, если он получит вотум недоверия. Но они предупредили, что эта ситуация рискует "втянуть королеву в политику" и поставит ее "в позорное положение" из-за того, что она столкнется с призывами к смещению премьера.

Если Палата общин проголосует за недоверие правительству Джонсона, то начнется 14-дневный период, в течение которого депутаты могут попытаться сформировать альтернативное правительство. Если они этого не сделают, должны быть объявлены всеобщие выборы.

Как сообщал УНИАН, 23 июля новым премьер-министром Великобритании был избран бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. 24 июля Джонсон официально стал премьер-министром.