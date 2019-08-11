Пакистан прекращает транспортное сообщение с Индией из-за решения отменить особый статус Кашмира

Ранее власти Пакистана приостановили торговлю с Индией.

Пакистан заявляет, что из-за спора вокруг статуса Кашмира, отменил транспортную связь с Индией.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Reuters.

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Отмечается, что 10 августа представитель пакистанской корпорации по развитию туризма Аршад Али заявил о прекращении движения автобуса, который шесть раз в неделю ездил из пакистанского Лахора в индийский Нью-Дели.

Как сообщал УНИАН, 5 августа индийское правительство объявило о намерении отменить особый статус подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир, направил туда тысячи военных и остановил телефонную и интернет-связь в регионе.

Пакистан осудил этот шаг и назвал его нарушением резолюции ООН. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что Пакистан усилит дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить отмену особого статуса Кашмира.

Кроме того, власти Пакистана приостановили торговлю с Индией, а также отозвали своего посла из Нью-Дели и выслала индийского посла.

Кашмир фактически разделен в основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай), но обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года из-за это уже были две войны.