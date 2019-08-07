Конфликт из-за статуса Кашмира: Пакистан выслал посла Индии и отозвал своего посла

Также власти Пакистана приостановили торговлю с Индией.

Власти Пакистана понизили уровень дипломатических отношений и приостановили торговлю с Индией из-за отмены особого конституционного статуса Кашмира.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на CNN.

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Так, в Офисе премьер-министра страны Имрана Хана отметили, что Пакистан отзывает своего посла из Нью-Дели, а также высылает посла Индии.

Исламабад планирует обратиться в ООН, включая Совет Безопасности, из-за решения Индии.

Как сообщал УНИАН, 5 августа индийское правительство объявило о намерении отменить особый статус подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир, направило туда тысячи военных и остановило телефонную и интернет-связь в регионе.

Пакистан осудил этот шаг и назвал его нарушением резолюции ООН. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши, который отправился на паломничество в Мекку, заявил, что Пакистан усилит дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить отмену особого статуса Кашмира.

Президент контролируемого Пакистаном Кашмира Сардар Масуд Хан отклонил распоряжение Индии и заявил, что в такой ситуации Индия "может пойти на войну" с Пакистаном.

Кашмир фактически разделен в основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай), но обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года из-за это уже было две войны.

2 августа в районе границы Индии и Пакистана в Кашмире произошла перестрелка между военными обеих стран. В результате этого погибли семь человек: со стороны Пакистана погибли трое военнослужащих и один мирный житель, а с индийской - один военный и двое мирных жителей, один из которых - ребенок.