"Отпустите его, не позорьтесь": в сети появилось видео задержания инвалида российскими силовиками

По данным российских правозащитников, в настоящее время общее число задержанных в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске – 245 человек.

В сети появилось видео, как российские силовики задерживают человека с ограниченными возможностями во время массовых задержаний митингующих.

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Соответствующее видео обнародовал телеканал «Дождь». На видео видно, как два силовика держат хромого парня и ведут его в сторону автозаков. Замечания очевидцев насчет инвалидности задержанного силовики проигнорировали.

«Отпустите инвалида, не позорьтесь!» – выкрикивают в след силовиков очевидцы инцидента.

По данным ресурса ОВД-Инфо, в настоящее время общее число задержанных в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске – 245 человек.

Задержание молодого человека с инвалидностью. Видео: Ольга Гладышева / Дождь pic.twitter.com/AbvCFJBp0T — Телеканал Дождь (@tvrain) August 10, 2019

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 августа, в Москве и Петербурге ОМОН массово задерживает участников акций протеста против отказа в регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы и арестов активистов, которые были задержаны на предыдущих акциях.