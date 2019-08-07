EU Observer: В США советуют Европе готовиться к наплыву беженцев из-за возвращения ИГИЛ в Сирию

Террористы перегруппировали остатки своих сил и активизировали атаки, что может подтолкнуть мирных людей снова бежать из страны.

Во внутреннем отчете Пентагона отмечается, что так называемое «Исламское государство» работает над своим возвращением в Сирию. Несмотря на то, что «халифат» потерял территории, у него остались значительные силы в Ираке. Кроме того, ИГИЛ «возобновил активность в Сирии в этом триместре».

Об этом пишет EU Observer. В отчете Пентагона сказано, что террористическая организация смогла «перегруппировать и укрепить операции» как в Сирии, так и Ираке. Потому что местные группы не могут эффективно защитить территории, которые они ранее заняли после отхода «Исламского государства». В конца 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о полной победе над террористической организацией. Он вывел большую часть американских войск из Сирии.

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«Сирийские демократические силы» предупредили американского президента, что битва еще не закончилась. И американским солдатам еще не время покидать страну. «Сирийские демократические силы» тесно сотрудничают со «Свободной сирийской армией» и курдскими отрядами, которые поддерживают США.

Эксперты по вопросам «Исламского государства» такие как директор программы по негосударственным формированиям в Центре глобальной политики Гассан Гассан предсказал, что террористическая организация вернется в Сирию. Так же, как и «Талибан» возродился в Афганистане.

Вашингтон признал возвращение ИГИЛ в Сирию в момент роста новой напряженности на Ближнем Востоке. Турция начала депортацию сирийских беженцев против их воли. В то же время, президент Раджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военное наступление против курдских сил в Сирии. Последние получили политическую поддержку от США за помощь американским войскам в битве против «Исламского государства».

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Для многих сирийских беженцев в Турции ситуация становится все более неопределенной. С одной стороны Турция стала не очень приветливым местом для них. С другой, родная Сирия теперь опаснее, чем несколько месяцев назад. Российские военные самолеты при поддержке войск диктатора Башара Асада и иранских боевиков бомбят регионы под контролем оппозиции на северо-западе Сирии. Если ИГИЛ в ближайшие месяцы снова начнет активно действовать на востоке Сирии, мирные жители страны начнут массово бежать из страны в Европу.

Согласно отчету Пентагона, в распоряжении «Исламского государства» 14-18 тысяч боевиков в Сирии и Ираке. Из них 3 тысячи – это иностранцы. В Европе продолжаются дебаты о том, что делать с европейцами, которые воюют на стороне террористической организации. Большинство правительств на континенте не хотели бы их возвращения, а так же приезда так называемых «жен ИГИЛ», которые везут в стабильные страны детей террористов.

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Кроме того, в Европе остро стоит вопрос об иммиграции. Правительство Италии решило штрафовать лодки, которые занимаются перевозкой мигрантов в итальянские порты, на миллион евро. Европейские столицы не хотят принимать еще больше беженцев. Однако, гражданская война в Ливии и шаткое положение Судана могут спровоцировать новую волну наплыва беженцев с юга.

Турция тоже встала перед большим вызовом. Давление со стороны сирийских беженцев растет в то время, как Эрдоган готовит вторжение в Сирию. Если напряжение в отношениях между Западом и Ираном не решится быстро, ИГИЛ восстановит свое господство в Сирии. А Европе придется иметь дело с новой волной беженцев у своих ворот.