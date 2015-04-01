Дадаев отказался от признания в убийстве Немцова

Об этом сообщает ТАСС.

"Мои показания были даны под давлением и под диктовку. Нет никаких свидетелей, у меня есть алиби, во время убийства я был у себя дома", - сказал Дадаев.

Он заявил, что был похищен 5 марта в Магасе, а 7 марта доставлен в здание Следственного комитета в Москве.

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В свою очередь представитель прокуратуры отметил, что в его ведомство не поступало жалоб от Дадаева на похищение и оказание давления. "Я считаю, эти сведения должны быть изучены в ходе предварительного следствия, в случае обращения с жалобой в прокуратуру им также будет дана правовая оценка", - сказал прокурор.

В ответной речи следователь заявил, что показания Дадаева являются далеко не исключительным доказательством, так как у правоохранительных органов есть другие улики, которые пока не могут быть раскрыты по соображениям секретности.

"Следствие по уголовному делу продолжается, активно проводятся следственные действия, в том числе направленные на установление возможного заказчика убийства", - заключил следователь.

Как сообщал УНИАН, ранее следователь по делу Немцова заявил, что Дадаев дал неоднократные признательные показания, изобличающие его вину и причастность других фигурантов дела к убийству, и сотрудничает со следствием.