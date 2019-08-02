ПАСЕ призвала США запретить смертную казнь

В США проведут первые за почти два десятилетия казни.

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян разочарован решением Соединенных Штатов Америки возобновить приведение в исполнение смертных приговоров.

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в пятницу, 2 августа.

"Я глубоко разочарован тем, что федеральное правительство США приняло решение восстановить смертную казнь после фактического 16-летнего моратория. В то время как 21 штат отменил смертный приговор, а губернаторы четырех штатов установили мораторий на смертную казнь, это решение федерального правительства противоречит растущей тенденции к отмене этого приговора как в стране, так и в мире", - заявил Корлэцян.

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По его мнению, смертная казнь всегда является жестоким и бесчеловечным наказанием и не должно применяться в демократических государствах, которые соблюдают права человека.

Генеральный докладчик ПАСЕ призвал федеральные власти США полностью отказаться от такого вида наказания.

"Я призываю федеральные власти Соединенных Штатов, являющихся государством-наблюдателем в Совете Европы, рассмотреть на политическом уровне возможность полного отказа от этого наказания в соответствии с нашими общими ценностями, изложенными во Всеобщей декларации прав человека и в международных договорах", - заявил представитель ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, США проведут первые за почти два десятилетия казни после того, как генеральный прокурор Уильям Барр приказал Федеральному бюро тюрем составить график казни пяти заключенных-смертников. По его словам, высшая мера наказания будет восстановлена ради справедливости, которую заслуживают семьи жертв.