США восстановят смертную казнь и впервые за 20 лет казнят преступников

Генпрокурор страны распорядился составить график казни для пятерых осужденных за убийства.

США проведут первые за почти два десятилетия казни после того, как Генеральный прокурор Уильям Барр приказал Федеральному бюро тюрем составить график казни пяти заключенных-смертников. По его словам, высшая мера наказания будет восстановлена ради справедливости, на которую заслуживают семьи жертв.

Всех пятерых заключенных, которых казнят, осудили за убийства, — пишет The Independent. Некоторые из них были также признаны виновными в пытках или изнасиловании детей и людей пожилого возраста.

«Конгресс прямо санкционировал смертную казнь через законодательный акт, принятый народными представителями в обеих палатах парламента, который был подписан президентом», - сказал Барр.

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«При администрации обеих партий Департамент юстиции добивался смертной казни для худших преступников включительно с этими пятью убийцами, каждый из которых был приговорен присяжными после полного и честного производства. Департамент юстиции придерживается верховенства закона. И мы обязаны перед жертвами и их семьями исполнить приговор, вынесенный нашей судебной системой», - добавил он.

Издание отмечает, что в США казни обычно проводились на уровне штатов, а не на федеральном уровне. Поэтому нынешнее решение о смертной казни очень отличается, поскольку имеет федеральный характер. Всего в США 29 штатов до сих пор позволяют осуждение к смертной казни. Среди них, в частности, Калифорния, Техас, Аризона, Флорида и Орегон. Нью-Йорк, Аляска, Вашингтон, Иллинойс и большинство штатов страны отказались от такой практики.