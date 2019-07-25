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США восстановят смертную казнь и впервые за 20 лет казнят преступников

18:45, 25 июля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

США проведут первые за почти два десятилетия казни после того, как Генеральный прокурор Уильям Барр приказал Федеральному бюро тюрем составить график казни пяти заключенных-смертников. По его словам, высшая мера наказания будет восстановлена ради справедливости, на которую заслуживают семьи жертв.

Всех пятерых заключенных, которых казнят, осудили за убийства, — пишет The Independent. Некоторые из них были также признаны виновными в пытках или изнасиловании детей и людей пожилого возраста.

«Конгресс прямо санкционировал смертную казнь через законодательный акт, принятый народными представителями в обеих палатах парламента, который был подписан президентом», - сказал Барр.

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«При администрации обеих партий Департамент юстиции добивался смертной казни для худших преступников включительно с этими пятью убийцами, каждый из которых был приговорен присяжными после полного и честного производства. Департамент юстиции придерживается верховенства закона. И мы обязаны перед жертвами и их семьями исполнить приговор, вынесенный нашей судебной системой», - добавил он.

Издание отмечает, что в США казни обычно проводились на уровне штатов, а не на федеральном уровне. Поэтому нынешнее решение о смертной казни очень отличается, поскольку имеет федеральный характер. Всего в США 29 штатов до сих пор позволяют осуждение к смертной казни. Среди них, в частности, Калифорния, Техас, Аризона, Флорида и Орегон. Нью-Йорк, Аляска, Вашингтон, Иллинойс и большинство штатов страны отказались от такой практики.

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Теги: #США#казнь#смертная_казнь