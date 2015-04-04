Латвия укрепляет восточные границы и увеличивает число пограничников

Об этом говорится в письме МВД в ответ на запрос комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям, передает Delfi.lv.

На фоне роста геополитической напряженности и нелегальной иммиграции МВД выделил меры, необходимые для обеспечения контроля на восточной границе - всего 16 задач, которые должны быть выполнены до 2022 года. На это предусмотрено потратить 12,5 млн евро.

Как сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной охраны (ГПО) Латвии Евгения Позняк, количество пограничников будет увеличено на 263. Сейчас в ГПО служат 2393 пограничника.

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Также в целях укрепления границы будут усовершенствованы информационные системы, системы сенсоров и видеонаблюдения, расширен парк транспортных средств, отмечается в сообщении.