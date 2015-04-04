В Колорадо из-за снегопада столкнулись 39 авто
03:54, 04 апреля 2015Мир
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По меньшей мере 39 автомобилей столкнулись в пятницу в американском штате Колорадо из-за неблагоприятных погодных условий.
dailycamera.com
Причиной крупного ДТП, которое произошло на автостраде неподалеку от города Боулдер, стал обильный снегопад, длившийся на протяжении нескольких часов. В результате происшествия, как уточняет СМИ, никто серьезно не пострадал, пишет РИА Новости.
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Ожидается, что участок шоссе, на котором произошла авария, будет перекрыт еще на протяжении нескольких часов. Очевидцы произошедшего отмечают, что подобные ДТП не редкость в Колорадо, где "четыре времени года способны сменить друг друга" на протяжении 24 часов.
@9NEWS@9NEWSWeather#cotrafpic.twitter.com/MulxNikctl
— Brian Firle (@brianthefirle) April 3, 2015
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