В Колорадо из-за снегопада столкнулись 39 авто

Причиной крупного ДТП, которое произошло на автостраде неподалеку от города Боулдер, стал обильный снегопад, длившийся на протяжении нескольких часов. В результате происшествия, как уточняет СМИ, никто серьезно не пострадал, пишет РИА Новости.

Читайте такжеВ Германии гоночный автомобиль съехал с трассы и врезался в толпу зрителей

Ожидается, что участок шоссе, на котором произошла авария, будет перекрыт еще на протяжении нескольких часов. Очевидцы произошедшего отмечают, что подобные ДТП не редкость в Колорадо, где "четыре времени года способны сменить друг друга" на протяжении 24 часов.