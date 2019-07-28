Британия готовится к "жесткому" варианту Brexit

В британском правительстве назвали приоритетом номер один планирование выхода из Евросоюза без соглашения.

Новое правительство Британии исходит из предположения, что ЕС не согласится пересмотреть соглашение о Brexit, и наращивает подготовку к выходу из Евросоюза без соглашения 31 октября.

Читайте такжеДжонсон заявил, что Великобритания готова на Brexit без соглашения с ЕС

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на члена британского правительства Джонсона Майкл Гоув.

Отмечается, что Борис Джонсон планирует договориться с ЕС о новом соглашении, которое бы исключало противоречивый механизм "бекстоп" для Северной Ирландии. Однако ЕС неоднократно говорил, что не согласится изменить соглашение.

"Мы все еще надеемся, что они передумают, но мы должны действовать, исходя из предположения, что этого не произойдет ... Ни одна сделка сейчас не является реальной перспективой, и мы должны убедиться, что мы готовы", - написал Гоув.

Он отметил, что планирование выхода из ЕС без соглашения сейчас является приоритетом номер один для правительства.

Гоув сказал, что правительство запустит одну из крупнейших информационных кампаний, которые когда-либо видела эта страна, чтобы подготовить людей и бизнес к выходу без соглашения.

Издание информирует, что вдохновитель кампании за выход из ЕС на референдуме 2016 года Доминик Каммингс, который теперь является старшим помощником Джонсона, имеет поручение от премьера реализовать Brexit "всеми необходимыми средствами".