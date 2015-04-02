Останки погибших в катастрофе А320 отдадут родственникам через месяц

Об этом сообщил прокурор города Марселя Брис Робен, передает ТАСС. "Идентификация тел погибших пассажиров потребует 3-5 недель. Только после этого начнется их выдача родственникам", - отметил прокурор.

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По его данным, установлены 150 ДНК по более чем 2 285 пробам, взятым с более чем 2 854 останков тел пассажиров разбившегося А320. На месте падения самолета обнаружено более 470 предметов, принадлежавших пассажирам.

Как сообщал УНИАН, 24 марта авиалайнер со 150 пассажирами на борту разбился во французских Альпах. В результате аварии все пассажиры и члены экипажа погибли.