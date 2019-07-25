Новый премьер Британии сформировал правительство

Большинство новых министров в правительстве Бориса Джонсона - сторонники Brexit.

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду вечером объявил список новых министров, отдав ключевые должности сторонникам выхода страны из Евросоюза.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

В целом 17 бывших старших министров правительства Терезы Мэй были отправлены в отставку или сами ушли с должности.

Бывший министр внутренних дел Саджид Джавид получил ключевую роль канцлера. Он поддержал Джонсона после того, как выбыл из гонки за пост лидера Консервативной партии.

Прити Патель, которая ушла с должности министра по вопросам международного развития в 2017 году после проведения несанкционированных встреч с израильскими чиновниками, стала главой МВД.

Министерство иностранных дел возглавил Доминик Рааб - бывший министр по вопросам Brexit, который ушел в отставку из-за несогласия со стратегией Мэй по выходу из ЕС. Министром по вопросам Brexit остался Стивен Барклай.

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Гэвин Уильямсон снова вернулся в правительство, на этот раз на должность министра образования. Три месяца назад он был уволен с должности министра того, как в правительстве пришли к выводу, что он несет ответственность за утечку несанкционированной информации с заседания Совета национальной безопасности.

Наиболее неожиданной стала отставка министра обороны Пенни Мордаунт, ведущей сторонницы Brexit и популярного в партии политика. Ее заменил Бен Уоллес, бывший военный и давний союзник Джонсона.

Должности также получили еще несколько политиков, причастных к кампании за Brexit.

Майкл Гоув покинул пост министра окружающей среды, чтобы стать канцлером герцогства Ланкастер - старшая министерская роль, но без конкретного портфеля. Сторонник "жесткого Brexit Джейкоб Риз-Могг стал лидером Палаты общин - это его первая правительственная должность.

Как сообщал УНИАН, 23 июля новым премьер-министром Великобритании был избран бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. 24 июля Джонсон официально стал премьер-министром.