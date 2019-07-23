The Hill: В США предлагали Фирташу снятие обвинений в обмен на грязь на Трампа

Американский прокурор хотел, чтобы украинский олигарх рассказал что-то, что помогло бы расследованию дела о вмешательстве России в выборы.

На документах о назначении Роберта Мюллера специальным прокурором еще не высохла печать, когда агрессивный и порой противоречивый заместитель Эндрю Вайссманн сделал грубый, но тайный шаг в начале июня 2017 года. Он тихо связался с американскими адвокатами украинского олигарха Дмитрия Фирташа со соблазнительным предложением: грязь на Дональда Трампа в деле о вмешательстве России в выборы в обмен на исчезновение американских обвинений против самого богача.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на хорошо информированные источники, а также некоторые записи стороны защиты. Через два года после того поступок Вайссманна может иметь серьезные последствия для Департамента юстиции США. Его бывший босс Роберт Мюллер как раз собирается дать показания в Конгрессе.

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На то время внутри Департамента юстиции и ФБР нарастало напряжение из-за поиска улик против Трампа в российской деле после того, как так называемое «досье Стилла» оказалось неподтвержденным беспорядком. Похожим образом ключевые доказательства, которые Департамент юстиции использовал, чтобы обвинить Фирташа в коррупции в 2014 году, тоже рассыпались. Два центральных свидетеля отозвали свои показания. А документ, который в ФБР называли доказательством взяточничества внутри компании Фирташа, оказался гипотетическим слайдом из презентации американского консультанта, выполненной в Power Point. На это указывают судебные записи.

Проще говоря, Департамент юстиции рисковал столкнуться с позором в двух делах высокого уровня, когда Вайссманн сделал ненужный шаг 4 июня 2017 года, который удивил даже американских юристов Фирташа. В конце концов, он был отчаянно преждевременным. Мюллера назначили на должность специального прокурора всего за две недели до того. Его команда даже не была полностью укомплектованной. И расследование еще даже не набрало оборотов. Поэтому такое спешное предложение вызвало удивление. Также подход Вайссманна был вызывающе агрессивным даже для прокурора с его репутацией.

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Согласно записям защиты, в которых описывался контакт с Вайссманом, прокурор утверждал, что команда Мюллера может «решить дело Фирташа» в Чикаго. И ни Департамент юстиции США, ни чикагская прокуратура «не смогут вмешаться или предотвратить решение» включительно со снятием обвинений.

«Полная отмена производства было без сомнения на столе», - говорится в записях защиты.

У Фирташа подозревали, что утверждение Вайссманна были преувеличенными. Хоть у Мюллера были все полномочия для расследования дела о российском вмешательстве, он не был независимым от Департамента юстиции. А специальный прокурор подпадает под надзор генерального прокурора. Также беспокоило то, как часто Вайссманн связывался с юристами Фирташа, добиваясь его показаний.

Прокуроры в таких соглашениях обычно просят подзащитного составить письменное предложение того, что они могут рассказать и определить общие темы, которые могут их заинтересовать. Но Вайссманн, казалось, пошел значительно дальше 7 июля 2017 года, встретившись с американскими адвокатами Фирташа и агентами ФБР, рассказывая им частные теории о намерениях расследования Мюллера против Трампа, его бывшего председателя избирательного штаба Пола Манафорта и России.

К примеру, защита Фирташа указала в своих записях, что Вайссманн рассказал адвокатам о компании Bayrock, связанной с бывшим информатором ФБР Феликсом Сатером. Эта компания сделала «большие инвестиции в компании Дональда Трампа». А еще о том, что прокуроры искали грязь на зятя президента Джареда Кушнера.

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Вайссманн рассказал защите Фирташа о своей уверенности в том, что «Манафорт и его люди существенно координировали свою деятельность с россиянами с целью получить победу в своей работе в Украине». Кроме того, заместитель Мюллера сказал, что украинская группа, связанная с Манафортом, «была прикрытием для криминальной деятельности в Украине». Он предположил, что «российские спецслужбы» были причастны к вмешательству в американские выборы в 2016 году.

Личные наблюдения Вайссманна и раскрытие прокурорских теорий выходят далеко за пределы того, о чем прокуроры обычно говорят на переговорах. Интересно то, что Фирташ отверг предложение Вайссманна даже несмотря на то, что он на протяжении пяти лет оставался заключенным в Австрии и боролся против экстрадиции его в США. Защита олигарха пояснила, что отказалась от сотрудничества с Вайссманом, потому что у их подзащитного не было никакой информации о темах, которые интересовали прокурора.