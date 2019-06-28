Манафорт не признает себя виновным в мошенничестве по новому обвинению

Адвокат Пола Манафорта сказал, что намерен обжаловать новое представление прокуроров.

Бывший руководитель избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, который уже отбывает тюремный срок за банковское и налоговое мошенничество, не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве, выдвинутым против него в штате Нью-Йорк.

Манафорт, осуждение которого связано с работой на Виктора Януковича и других украинских политиков, заявил о своей невиновности 27 июня в своем первом выступлении в суде штата Нью-Йорк, передает Радио Свобода.

Обвинения со стороны американского государства отделены от федеральных обвинений, по которым Манафорт уже получил приговор в 2018 году. Из-за новых обвинений возникают вопросы о том, не нарушают ли прокуроры право Манафорта не быть осужденным дважды за одно и то же преступление.

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Во время судебного процесса по делу Манафорта президент Дональд Трамп предполагал, что может рассмотреть вопрос о помиловании для своего бывшего сотрудника. В ответ прокуроры подали государственные обвинения против Манафорта, поскольку президентское помилование касается только федеральных обвинений.

Адвокат Манафорта сказал, что намерен обжаловать новое представление прокуроров.

Федеральные дела против Манафорта возникли из расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Судья, который председательствовал на одном из заседаний по новому делу, дал понять, что оно не имеет ничего общего с российским вмешательством в выборы, а касается попыток Манафорта "переиграть (налоговую – ред.) систему" на протяжении многих лет.