Боевики в Кении напали на колледж, слышны выстрелы и взрывы

Боевики в Кении в четверг напали на общежитие одного из колледжей страны. В районе нападения слышны выстрелы и взрывы, сообщает РИА Новости.

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"Боевики атаковали общежитие университетского колледжа города Гарисса (Garissa University College) на востоке Кении. В здании слышны выстрелы и взрывы", — говорится в сообщении агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офицера местной полиции Мусы Иго.