Кения, Руанда и Уганда ввели единую визу для иностранцев

С 1 января 2014 года вступило в силу Соглашение между Кенией, Руандой и Угандой о введении единой визы для иностранцев.

Отныне иностранные граждане, в т.ч. граждане Украины, могут путешествовать по Кении, Руанде и Уганде, получив одну визу на границе или в посольстве одной из перечисленных стран, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

За оформлении одноразовой визы для путешествия по трем странам сроком до 90 дней взимается сбор в размере 100 дол. США.

Читайте такжеВведение «золотых» виз пополнило бюджет Португалии за год на 242 миллиона евро

Единая виза является дополнительной, но не обязательной и граждане Украины могут, как и ранее, получать национальные визы для въезда в любую из стран Соглашения при въезде в международном аэропорту, платя за визу 50 дол. США. Граждане Украины, которые имеют разрешения на проживание и/или работу в одной из стран Соглашения, для путешествия в другую страну Соглашения должны получить визу для въезда в соответствующую страну. Согласно Договору, только граждане стран-участниц Соглашения имеют право путешествовать в другую страну по национальным идентификационным карточкам.