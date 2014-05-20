В Таиланде ввели военное положение

Армия Таиланда во вторник, 20 мая, объявила в королевстве, где уже несколько месяцев продолжаются массовые демонстрации, военное положение, передает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Press.

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Это решение военные объяснили необходимостью восстановить порядок после нескольких месяцев антиправительственных протестов, в результате которых погибли 28 человек и сотни получили ранения.

В официальном заявлении командования говорится, что цель введения военного положения — «восстановление мира и порядка ради людей». Военные подчеркнули, что этот шаг не является переворотом.

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В соответствии с Конституцией Таиланда, армия имеет право объявить военное положение в случае, если срочно необходимо принять меры для обеспечения безопасности в обществе.

Оппозиция с ноября 2013 года добивается отстранения от власти династии Чинават. В среду, 7 мая, Конституционный суд страны постановил, что исполняющая обязанности премьер-министра Йинглак Чинават должна покинуть свой пост. Она была признана виновной в превышении должностных полномочий.