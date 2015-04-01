Дадаев дал признательные показания по делу об убийстве Немцова - следователь

12:11, 01 апреля 2015
Мир
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Заур Дадаев, главный фигурант дела об убийстве оппозиционного российского политика Бориса Немцова, дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

REUTERS

Об этом в Мосгорсуде на заседании по жалобе на арест другого фигуранта дела Хамзата Бахаева заявил представитель Следственного комитета Российской Федерации, сообщает ТАСС.

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"Причастность Бахаева к преступлению подтверждается признательными показаниями Дадаева, который сотрудничает со следствием", - сказал следователь.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Дадаева утверждал, что у его подзащитного есть алиби, а сам Дадаев не признавал себя виновным в убийстве Немцова.

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