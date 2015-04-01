СМИ: Дурицкую вызовут для опознания убийцы Немцова

Источники «Известий» в правоохранительных органах рассказали, что ее планируют вызвать на процедуру опознания.

Девушка провела достаточно много времени с Немцовым, поэтому могла запомнить людей, которые возможно следили за ним. Дурицкой покажут всех арестованных по делу, и не исключено, что она сможет опознать среди них киллера или его сообщников, тем более что она находилась с Немцовым в момент его гибели.

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По словам источника в следственных органах, опознание может пройти как в очной форме в Москве, так и в заочной в Киеве — по фотографиям задержанных.

Адвокаты обвиняемых, в том числе и предполагаемого киллера Заура Дадаева, говорят, что их подзащитные не боятся встретиться с Дурицкой, потому что не имеют отношения к этому убийству.

Дурицкую допрашивали в первые дни после убийства Немцова. Она пообещала и дальше сотрудничать в расследовании, после чего следователи взяли у нее подписку о неразглашении информации и отпустили.

2 марта 2015 года в сопровождении адвоката Дурицкая вернулась в Украину. Уже 5 марта девушка обратилась в местную милицию с заявлением о том, что она стала получать угрозы от неизвестных.

Она также удалила свои аккаунты в соцсетях, перестала отвечать на телефонные звонки. Генпрокурор Украины Виктор Шокин дал поручение спецслужбам взять девушку под усиленную охрану.