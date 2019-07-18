Washington Post: «Аполлон 11» вызывает восторг, но человечество до сих пор ничего не знает о космосе

Масштабы Вселенной диктуют нам, что все потуги человечества познать его будут ограничены лишь одним небольшим космическим районом в лучшем случае.

Через тридцать месяцев после установления цели отправить астронавтов на спутник Земли и безопасно вернуть их назад президент США Джон Кеннеди цитировал историю ирландского писателя Фрэнка О'Коннора о его детстве. Не сумев вскарабкаться на высокую стену, О'Коннор и его друзья забросили на него свои шапки.

«У них не было никаких шансов туда добраться. Так же и эта страна бросила свою шапку на стену космоса», - говорил Кеннеди 21 ноября 1963 года в Сан-Антонио. А на следующий день он рассказал это же в Далласе.

Чтобы понять американскую эйфорию от приземления на Луне 50 лет назад, нужно вспомнить, что было еще на год раньше, — пишет Washington Post. 1968-й был худшим для США. Тогда состоялось Тетское наступление во Вьетнаме, убийство Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, в городах вспыхивали волнения.

Читайте такжеWashington Post: Спустя 50 лет после «Аполлона 11» кое-кто до сих пор не верит в высадку на Луне

Президент Кеннеди сделал свое громкое обещание в 1961 году отправить людей на Луну до 1970-го через 43 дня после того, как Советский Союз отправил Юрия Гагарина в космос. Это обещание прозвучало через 38 дней после операции в заливе Свиней. На момент, когда Кеннеди нагло ткнул пальцем в Луну, США имели опыт только в отправке одного астронавта на 15 минут на суборбитальную высоту.

Поведение Кеннеди было безрассудным, но волнующим лидерством. Несмотря на тогдашние знания и технологии, выполнить его обещание было невозможно. Но президент США сказал, что космическая программа будет «служить организации и применению наших лучших навыков и энергий». Так оно и случилось. Увлекательная история сотрудничества ученых и отдельных наглецов хорошо описана в 12-серийном сериале HBO «От Земли до Луны», а также в трехсерийном «В погоне за Луной» от PBS по одноименной книге Роберта Стоуна и Алана Андерса.

Читайте такжеThe Guardian: Человечество «рвется» обратно на Луну, но зачем?

«Американские усилия добраться на Луну были самой большой правительственной инициативой мирных времен в истории. В пиковый момент в середине 1960-х годов около 2% американской рабочей силы так или иначе работали в этом направлении. Эти усилия дали занятость 400 тысячам человек, большинство из них работали на 20 тысяч различных частных компаний и 200 университетов», - писали Стоун и Андерс.

Космическая гонка началась как соревнование Холодной войны. Она тоже носила политический и военный характер. В 1957 году запуск первого советского спутника на орбиту Земли ударил по американскому самодовольству. Это произошло еще и через 10 дней после того, как президент Дуайт Эйзенхауэр отправил федеральные войска в Центральную школу Литл-Рока, штат Арканзас, чтобы заставить местную национальную гвардию пропустить афро-американских детей на уроки. Но даже до этих событий в гонке развития ракет на кон была поставлена национальная безопасность. Ведь такие ракеты с мощной тягой смогли бы нанести точный ядерный удар.

До 1969 года, однако, СССР выпал из соревнования за Луну. Это поражение стало предвестником заката советских времен через два десятилетия, когда Москве пришлось иметь дело с «Инициативой по стратегической обороне» Рональда Рейгана. К середине 1967 года большинство американцев больше не считали, что высадка на Луне стоила всех расходов.

Читайте такжеThe Guardian: Борьба за космос началась и Китай в ней выигрывает

Но эта миссия дала финальный толчок для вспышки послевоенной уверенности и гордости. «Орел приземлился», - эти слова стали дерзкой твердой точкой в десятилетии, которое начиналось с культуры черной иронии и сатиры. К ней издание относит, в частности, новеллу Джозефа Хеллера «Уловка-22» (вышла в печать в 1961 году) и фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стренджлов» (1964 год).

Фото Земли с поверхности Луны должны были проповедовать глобальное ощущение общей судьбы человечества. Будущему террористу Осаме бин Ладену было только 12 в 1969 году.

В своей книге Стоун и Андерс указывают, что «Аполлон 11» поднялся в небо с помощью двигателей, которые сжигали 15 тонн сжиженного кислорода и керосина ежесекундно, продуцируя энергию, равносильную той, которую бы могли производить 85 аналогов плотины Гувера. Люди оживленно говорили о «захвате космоса». Что же. Вселенная, 99,9% которой находится за пределами атмосферы Земли, расширяется со скоростью 46 миль в секунду на мегапарсек. И мы не знаем, куда именно она расширяется.

Читайте такжеNASA представило самое детальное изображение Вселенной (видео)

Астрономы изучают свет, которому понадобилось 12 миллиардов лет, чтобы долететь до их современных инструментов. Охлажденный шлак, который человечество называет Землей – это лишь незначительная остаточная песчинка от Большого Взрыва, произошедшего 13,8 миллиарда лет назад. Приблизительное количество имеющихся звезд достигает сотни с 22 нулями после нее. Видимая часть Вселенной содержит 150 миллиардов галактик с миллиардами звезд в каждой из них. Но при этом, если бы в Америке было только три пчелы, воздух был бы гуще наполнен этими насекомыми, чем космос звездами. Расстояния и жестокие непреодолимые условия «на небесах», диктуют нам, что наши устройства в лучшем случае будут летать по нашему космическому району. Поэтому, несмотря на удивительные достижения «Аполлона 11», человечество никуда не продвинулось.