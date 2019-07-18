BBC: Генсек НАТО советует миру привыкать жить под прицелом ядерных ракет России

Время для спасения ключевого для ядерного разоружения договора заканчивается.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал «взвешенный оборонительный ответ», если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности до второго августа.

«Нам нужно готовиться к миру, где будет больше российских ракет», - сказал он в интервью BBC.

Документ, который США и СССР подписали в 1987 году, запретил ядерные ракеты малой и средней дальности. Американский президент Дональд Трамп приостановил выполнение обязательств согласно с ним, обвинив Россию в нарушении условий. Москва же все отрицает, но приостановила выполнение своей части соглашения и объявила о намерении построить новые системы вооружения.

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В интервью BBC Столтенберг рассказал, что российские ракеты точно нарушают соглашение и способны нести ядерные боеголовки. Они мобильные, их трудно обнаружить. И они способны ударить по европейским городам за считанные минуты.

«Это серьезно. Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности был краеугольным камнем в контроле вооружений на протяжении десятилетий. И теперь мы видим его упадок», - сказал Генеральный секретарь НАТО.

Он пояснил, что приоритетом было вернуть Россию к выполнению договоренностей. Но нет никаких признаков, что Москва на это согласится.

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«Поэтому нам нужно готовиться к миру, в котором не будет договора, но будет больше российских ракет», - добавил он.

Издание пишет, что НАТО не планирует развертывать свои ракеты в Европе в ответ на поведение России. Однако, Столтенберг пообещал, что ответ будет «взвешенным и оборонительным». В частности, неядерные системы ПВО и противоракетной обороны, новые учения и повышение боеготовности сил, а также новые инициативы в сфере контроля вооружений могут стать частью этого ответа альянса. Впрочем, любые окончательные решения будут приниматься после второго августа.