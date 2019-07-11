МИД Австрии обдумывает целесообразность экстрадиции Фирташа в США

Выдавать ли Соединенным Штатам украинского олигарха, должно решить австрийское правительство.

Министерство иностранных дел Австрии изучает вопрос выдачи Соединенным Штатам Америки украинского олигарха Дмитрия Фирташа, в частности, анализирует, соответствует ли его экстрадиция национальным интересам.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство юстиции Австрии.

Читайте такжеNewsweek: Экстрадиция Фирташа в США может помочь реформам в Украине

Отмечается, что МИД Австрии должен сформировать Минюсту свою официальную позицию по вопросу экстрадиции Фирташа.

Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД.

В то же время в австрийском МИД не уточнили временные рамки рассмотрения вопроса и о то, проводятся ли по данному поводу консультации с Вашингтоном.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году в США было открыто дело против Фирташа. Его подозревают в даче взятки в 18,5 млн долларов индийским чиновникам за добычу титановой руды, которую потом планировали продавать в США. В тот же год по запросу Минюста США он был задержан, однако вскоре освобожден из-под стражи за рекордные 125 млн евро.

25 июня этого года Верховный суд Австрии дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.