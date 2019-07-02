США собираются оказать на Иран "максимальное давление"

Обогащая уран несмотря на договоренности, Тегеран "играет с огнем", заявил Дональд Трамп в ответ на сообщение о превышении лимита обогащенного урана в Иране.

Президент США Дональд Трамп вновь высказал предупреждение в адрес руководства Ирана, призвав его соблюдать правила, касающиеся производства обогащенного урана.

"Вы знаете, с чем вы играете, и я думаю, что вы играете с огнем", - заявил Трамп в понедельник, 1 июля, пишет DW.

Ранее в тот же день Белый дом заявил, что "на иранский режим, как и раньше, будет оказываться максимальное давление, пока его лидеры не изменят своей позиции". По мнению Вашингтона, заключения соглашения с Тегераном, что позволило незначительное обогащение урана, было ошибкой.

Тегеран, как и ранее, использует свою атомную программу, чтобы "шантажировать международное сообщество и создавать угрозу для безопасности региона", указал, в свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео. Он сообщил, что Соединенные Штаты намерены согласовать с Ираном новую всеобъемлющую сделку, направленную на устранение угрозы миру и безопасности. "Пока Иран отвергает дипломатию и продолжает развивать свою атомную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться", - добавил Помпео.

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Ранее того же дня власти Ирана сообщили о превышении лимита в 300 килограммов для обогащенного до 3,67 процента урана, разрешенного соглашением по иранской атомной программы. Впоследствии в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) также подтвердили, что Иран на самом деле превысил ограничения на производство низкообогащенного урана.

Напомним, летом 2015 года между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и ФРГ было заключено соглашение, по которому Тегеран должен был ограничить ядерную программу в обмен на отмену западных санкций. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из этого соглашения и обвинил Тегеран в попытках создать ядерное оружие. В дальнейшем США наложили на Иран новые экономические санкции и объявили о штрафных санкциях для тех, кто будет осуществлять любые операции со страной. 17 июня секретарь Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди объявил о планах Тегерана существенно увеличить объемы производства низкообогащенного урана.