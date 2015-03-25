До 9 мая Путин не будет предпринимать активных действий - Каспаров

Шахматист и политик Гарри Каспаров уверен, что угроза дальнейшей российской агрессии никуда не делась, хотя сейчас и установилось относительное затишье. Об этом политик рассказал корреспонденту ТСН после прилета в Киев.

По мнению Каспарова, Путин планирует дальнейшее проведение военных действий, однако предсказать, в каком направлении будет действовать российский президент, сейчас сложно. Это может быть продолжение захватнических действий в Украине, может быть нападение на страны Балтии или действия в отношении Кавказа. Однако, как считает оппозиционер, до Дня победы лидер РФ взял тайм-аут.

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"По логике, до 9 мая он не должен предпринимать никаких активных действий. Мне все же кажется, что 9 мая для него важный день. С другой стороны видно, что количество людей, которые готовы приехать в Москву на празднование, постоянно сокращается. Очевидно, что те, кого он хотел бы видеть, не приедут", - говорит Каспаров.

Также Каспаров отмечает, что логика Путина не подвластна обычной человеческой и ждать от него можно всего, чего угодно.