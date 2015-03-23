Президент расказал о состоянии армии накануне российской агрессии

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время встречи с командирами бригад и батальонов Вооруженных сил в Национальном университете обороны.

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По словам президента, начав в марте прошлого года воплощение своих захватнических планов, враг просчитал якобы все, начиная от готовности "пятой колонны" и до разрушенного сектора безопасности и обороны нашего государства.

"На тот момент готовыми к выполнению задач были только 8 батальонно-тактических групп, 9 ротно-тактических групп и 4 отряда спецназначения", - сказал он.

"Состояние Вооруженных сил характеризовалось фактической разбалансированностью в системе управления, полуразрушенной, архаичной системой материально-технического обеспечения, крайне низким уровнем укомплектованности личным составом", - отметил Петр Порошенко.

По его словам, мизерные расходы Минобороны разворовывались, а то что оставалось после хищения, не обеспечивало даже минимальных потребностей Вооруженных сил. "Но Украина выжила, Украина продемонстрировала, что до этого не демонстрировала ни одна страна мира", - заявил президент.